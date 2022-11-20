Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеру

В воскресенье на Гран При Абу-Даби семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может установить личный антирекорд – ни одной победы в сезоне за 15 лет участия в Формуле 1. В субботу британский гонщик уже достиг одного антидостижения.
Если молодой напарник Льюиса по Mercedes Джордж Рассел дважды в этом году стартовал с поула, в Венгрии и Бразилии, то сам он всего однажды квалифицировался на первом ряду, в Бразилии неделю назад. А в минувшую в субботу в Абу-Даби семикратный чемпион стал лишь пятым.
Таким образом, впервые в Формуле 1 Хэмилтон не завоевал ни одного поула за весь сезон. Кроме того, вообще в гонках на машинах с открытыми колёсами, в которых Льюис выступает с 2002 года, он никогда раньше не оставался без поул-позиций.
2002: Формула Renault – 32003: Формула Renault – 112004: Формула 3 – 22005: Формула 3 – 142006: GP2 – 12007: Формула 1 – 62008: Формула 1 – 72009: Формула 1 – 42010: Формула 1 – 12011: Формула 1 – 12012: Формула 1 – 72013: Формула 1 – 52014: Формула 1 – 72015: Формула 1 – 112016: Формула 1 – 122017: Формула 1 – 112018: Формула 1 – 112019: Формула 1 – 52020: Формула 1 – 102021: Формула 1 – 5