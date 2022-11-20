Льюис Хэмилтон установил личный антирекорд за всю карьеру

В воскресенье на Гран При Абу-Даби семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон может установить личный антирекорд – ни одной победы в сезоне за 15 лет участия в Формуле 1. В субботу британский гонщик уже достиг одного антидостижения.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Если молодой напарник Льюиса по Mercedes Джордж Рассел дважды в этом году стартовал с поула, в Венгрии и Бразилии, то сам он всего однажды квалифицировался на первом ряду, в Бразилии неделю назад. А в минувшую в субботу в Абу-Даби семикратный чемпион стал лишь пятым.

Таким образом, впервые в Формуле 1 Хэмилтон не завоевал ни одного поула за весь сезон. Кроме того, вообще в гонках на машинах с открытыми колёсами, в которых Льюис выступает с 2002 года, он никогда раньше не оставался без поул-позиций.

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