Ферстаппен выиграл заключительный этап "Формулы-1" в 2022 году

Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен в воскресенье стал победителем заключительного, 22-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона-2022 - Гран-при Абу-Даби. Соревнования прошли на автодроме "Яс Марина".

Вторым финишировал монегаск Шарль Леклер из "Феррари". Тройку лучших замкнул мексиканец Серхио Перес ("Ред Булл"). Пилот "Феррари" по итогам чемпионата стал вице-чемпионом, опередив Переса на три очка.

Видео дня

Данная гонка стала последней в карьере 35-летнего немецкого пилота "Астон Мартин" Себастьяна Феттеля. Немец выступал в "Формуле-1" с 2007 года, представлял также команды "Заубер", "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари". В качестве пилота "Ред Булл" он четыре раза становился чемпионом "Формулы-1" (2010-2013). Феттель занимает третье место в истории "Формулы-1" по количеству побед (53). Больше только у его соотечественника Михаэля Шумахера (91) и британца Льюиса Хэмилтона (103).

Хэмилтон впервые за время выступления в "Формуле-1" завершил сезон без побед. Британец не смог превзойти достижение Шумахера по количеству сезонов подряд хотя бы с одной победой. На счету обоих спортсменов по 15 таких сезонов.

Чемпионом сезона досрочно стал Ферстаппен, на его счету 454 очка. Леклер набрал 308 очков, Перес - 305. "Ред Булл" досрочно выиграл Кубок конструкторов, команда завершила сезон с 759 очками. Второе место заняла "Феррари" (554), на третьей позиции расположился "Мерседес" (515).

Изменения в составах команд на сезон-2023

Место Феттеля в команде "Астон Мартин" в следующем году займет двукратный чемпион "Формулы-1" Фернандо Алонсо, который последние два года выступал за "Альпин". Место испанского пилота в коллективе займет француз Пьер Гасли, последние три сезона представлявший "Альфа Туари". Вместо него команду в сезоне-2023 будет представлять нидерландец Ник де Врис.

"Макларен" в следующем сезоне заменит одного австралийца другим - вместо Даниэля Риккьярдо выступит Оскар Пиастри. "Хаас" не стал продлевать контракт с немцем Миком Шумахером, сына семикратного чемпиона мира заменит его соотечественник Нико Хюлькенберг. Место канадца Николаса Латифи в "Уильямсе" в 2023 году займет американский гонщик Логан Сарджент, занявший четвертое место по итогам сезона "Формулы-2".