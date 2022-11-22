Нико Росберг: Ферстаппен уже один из лучших гонщиков всех времён

«Он невероятный гонщик, – сказал Росберг в программе Any Driven Monday на Sky Sports F1. – Даже сейчас легко сказать, что он один из лучших за всё время, если посмотреть на его нынешнюю статистику. Он двукратный чемпион мира с количеством побед, большим,

Макс уже один из лучших гонщиков всех времён, и он только начинает. Он подтвердит это в течение следующийх десяти лет. Его уровень пилотирования феноменален, и это приятно видеть. Мы должны помнить, что с самого начала в этом году его машина не была быстрее, чем у всех остальных. Самая быстрая была у Ferrari. И тем не менее Ферстаппен одержал невероятные 15 побед и таким образом действительно уничтожил соперников.