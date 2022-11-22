Источник: Формула 1 отменит Гран При Китая-2023

Ранее уже сообщалось о том, что организаторы чемпионата мира занимаются пересмотром календаря на следующий год. Главной причиной является обязательный карантин для приезжающих в Китай, избежать которого нельзя будет и никому из участников Формуле 1. Более того, те, у кого коронавирус будет выявлен, должен быть должен изолирован на пять дней в больнице, а затем на три дня – дома.