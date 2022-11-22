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3 часа назад

Источник: Формула 1 отменит Гран При Китая-2023

autosport.com.ruиещё 1

По информации BBC, Гран При Китая в следующем году с высокой долей вероятности будет отменён из-за существующих в Поднебесной антикоронавирусных мер.

Источник: Формула 1 отменит Гран При Китая-2023
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Ранее уже сообщалось о том, что организаторы чемпионата мира занимаются пересмотром календаря на следующий год. Главной причиной является обязательный карантин для приезжающих в Китай, избежать которого нельзя будет и никому из участников Формуле 1. Более того, те, у кого коронавирус будет выявлен, должен быть должен изолирован на пять дней в больнице, а затем на три дня – дома.

Гран При Китая предварительно запланирован на 21-23 апреля. Но сейчас рассматривается вариант с переносом на эти даты Гран При Азербайджана.

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