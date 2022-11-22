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3 часа назад

Иногда мы бьём друг другу морды. Виталий Петров – о конфликтах между гонщиками

autosport.com.ruиещё 1

Бывший пилот Формулы 1 Виталий Петров рассказал о неоднозначных ситуациях, которые случались с ним на трассах на протяжении его карьеры.

"Иногда и морды друг другу бьём"
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Неоднократно такое случалось, – цитирует россиянина «Татар-информ». – Было дело с Михаэлем Шумахером, который в Турции меня поддел, когда я с ним боролся, я его обогнал, а он сзади ударил меня в колесо – в итоге я потерял две позиции. А в Индии ему пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия… Потом я подошёл к нему, сказал – да не пар

Другое дело, что в тот момент ни он, ни я не боролись за титул, обычная борьба. Только за очки, поэтому особого негатива не было. Другое дело, что пилоты знают, видят, когда ты намеренно нарушаешь правила, летишь сломя голову и врезаешься. И другое дело, когда в борьбе получаются стычки, они неизбежны. Мы понимаем друг друга и всё же иногда и морды друг другу бьём».

Виталий Петров,Михаэль Шумахер,
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