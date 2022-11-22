"Иногда и морды друг другу бьём"

«Неоднократно такое случалось, – цитирует россиянина «Татар-информ». – Было дело с Михаэлем Шумахером, который в Турции меня поддел, когда я с ним боролся, я его обогнал, а он сзади ударил меня в колесо – в итоге я потерял две позиции. А в Индии ему пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия… Потом я подошёл к нему, сказал – да не пар