Бывший пилот Формулы 1 Виталий Петров рассказал о неоднозначных ситуациях, которые случались с ним на трассах на протяжении его карьеры.
«Неоднократно такое случалось, – цитирует россиянина «Татар-информ». – Было дело с Михаэлем Шумахером, который в Турции меня поддел, когда я с ним боролся, я его обогнал, а он сзади ударил меня в колесо – в итоге я потерял две позиции. А в Индии ему пришлось досрочно завершить гонку, не без моего участия… Потом я подошёл к нему, сказал – да не пар
Другое дело, что в тот момент ни он, ни я не боролись за титул, обычная борьба. Только за очки, поэтому особого негатива не было. Другое дело, что пилоты знают, видят, когда ты намеренно нарушаешь правила, летишь сломя голову и врезаешься. И другое дело, когда в борьбе получаются стычки, они неизбежны. Мы понимаем друг друга и всё же иногда и морды друг другу бьём».