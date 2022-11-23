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10 часов назад

Мик Шумахер: Я собираюсь вернуться в 2024 году, если даже не в 2023-м

autosport.com.ru

Бывший пилот Haas Мик Шумахер не собирается навсегда прощаться с Формулой 1.

Мик Шумахер рассказал, когда вернется в "Формулу-1"
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В составе американской команды сына Михаэля заменил Нико Хюлькенберг. У Мика пока нет контракта ни с одной из команд, но он полон решимости вернуться в чемпионат мира в качестве боевого пилота.

«Я был удивлён, потому что гонка в Абу-Даби не была похожей на последнюю в сезоне и на последнюю для меня, – цитирует Шумахера Crash. – Я почти уверен, что вернусь в 2024 году, если не рань

«Я бы не сказал, что чувствую, что найду постоянное место, но уверен, что смогу чего-то добиться. Я показал свой темп, и я знаю, что многие люди довольны тем, как я развивался».

Автоспорт,Мик Шумахер,Нико Хюлькенберг,
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