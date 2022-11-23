Мик Шумахер рассказал, когда вернется в "Формулу-1"

Бывший пилот Haas Мик Шумахер не собирается навсегда прощаться с Формулой 1.
В составе американской команды сына Михаэля заменил Нико Хюлькенберг. У Мика пока нет контракта ни с одной из команд, но он полон решимости вернуться в чемпионат мира в качестве боевого пилота.
«Я был удивлён, потому что гонка в Абу-Даби не была похожей на последнюю в сезоне и на последнюю для меня, – цитирует Шумахера Crash. – Я почти уверен, что вернусь в 2024 году, если не рань
«Я бы не сказал, что чувствую, что найду постоянное место, но уверен, что смогу чего-то добиться. Я показал свой темп, и я знаю, что многие люди довольны тем, как я развивался».