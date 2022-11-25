Две инновации Mercedes и Aston Martin станут незаконными в 2023 году

Две экстремальные аэродинамические идеи, представленные Mercedes и Aston Martin в этом году, будут запрещены в сезоне 2023 года из-за изменений в техническом регламенте.

Фото: autosport.com.ru autosport.com.ru

Инновационные концепции, включающие торцевую пластину переднего крыла Mercedes и заднее антикрыло Aston Martin, вызвали удивление и споры, хотя полностью соответствовали формулировкам правил и были признаны FIA законными. Тем не менее они противоречили основной концепции регламента, согласно которой дизайн автомобилей не должен усложнять преследование на трассе.

Радикальная торцевая пластина переднего крыла Mercedes впервые появилась на Гран При Майами и отличалась уникальным дизайном прорезей на нижней кромке крыла, которые усиливают и направляют поток воздуха вокруг шины.

Aston Martin, в свою очередь, оказалась в центре внимания на Гран При Венгрии, когда представила инновационную конструкцию заднего крыла, которая отличалась утолщением в верхней части торцевой пластины, которое позволяло увеличить прижимную силу с помощью ограничения воздушного потока.