Маккалоу: Команда многому научилась у Феттеля

Том Маккалоу, отвечающий в Aston Martin F1 за эффективность машины, уверен, что влияние Себастьяна Феттеля на команду будет чувствоваться и после расставания с четырёхкратным чемпионом мира, решившим завершить карьеру в автоспорте.
Два последних года своей карьеры Себастьян посвятил сотрудничеству с Aston Martin, и в команде уверены, что это был для неё очень важный период.
Общее мнение высказал Том Маккалоу:
«Он оказал огромное влияние на команду. Себастьян перешёл к нам, поработав в двух топ-командах, у него был опыт побед в гонках и чемпионатах. Он поделился с нами своими обширными знаниями, и во многом это касалось внимания к нюансам, подходов к работе, к модернизации машины, к умению выделять то, что по-настоящему важно.
Гонщик – всегда один из главных факторов, от которых зависит успех. У нас есть всё необходимое – очень качественное оборудование и программное обеспечение, но по-настоящему успех зависит от гонщика. Себастьян – очень приятный человек, он умеет мотивировать всех, и когда ты с ним работаешь, ты полностью выкладываешься, потому что он влияет на общий боевой настрой.
Феттель помог нам добиться улучшений в целом. К сожалению, мы не смогли предоставить ему машину, которая позволила бы бороться за более высокие позиции. Но безусловно, мы многому у него научились, и это позволило команде прогрессировать. Думаю, что результаты этого процесса мы увидим в следующие несколько лет».