Маккалоу: Команда многому научилась у Феттеля

«Он оказал огромное влияние на команду. Себастьян перешёл к нам, поработав в двух топ-командах, у него был опыт побед в гонках и чемпионатах. Он поделился с нами своими обширными знаниями, и во многом это касалось внимания к нюансам, подходов к работе, к модернизации машины, к умению выделять то, что по-настоящему важно.



Гонщик – всегда один из главных факторов, от которых зависит успех. У нас есть всё необходимое – очень качественное оборудование и программное обеспечение, но по-настоящему успех зависит от гонщика. Себастьян – очень приятный человек, он умеет мотивировать всех, и когда ты с ним работаешь, ты полностью выкладываешься, потому что он влияет на общий боевой настрой.



Феттель помог нам добиться улучшений в целом. К сожалению, мы не смогли предоставить ему машину, которая позволила бы бороться за более высокие позиции. Но безусловно, мы многому у него научились, и это позволило команде прогрессировать. Думаю, что результаты этого процесса мы увидим в следующие несколько лет».