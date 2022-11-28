Перес: Могу опередить Ферстаппена и стать чемпионом Формулы 1

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес считает, что ему по силам опередить Макса Ферстаппена и стать чемпионом мира Формулы 1.

В начале сезона-2022 мексиканец на протяжении нескольких этапов находился впереди голландца в чемпионате и после победы на Гран При Монако всерьез заявил о намерении побороться за титул. К концу года Чеко проиграл Максу 146 очков, но он по-прежнему уверен в своих силах.