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1 час назад

Серхио Перес: Могу опередить Ферстаппена и стать чемпионом Формулы 1

autosport.com.ru

Гонщик Red Bull Racing Серхио Перес считает, что ему по силам опередить Макса Ферстаппена и стать чемпионом мира Формулы 1.

Перес: Могу опередить Ферстаппена и стать чемпионом Формулы 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В начале сезона-2022 мексиканец на протяжении нескольких этапов находился впереди голландца в чемпионате и после победы на Гран При Монако всерьез заявил о намерении побороться за титул. К концу года Чеко проиграл Максу 146 очков, но он по-прежнему уверен в своих силах.

«Победить Макса непросто, но я попытаюсь. Я должен прибавлять и дальше. И я верю, что у меня это получится.

Мне просто нужно чувствовать себя более комфортно за рулём, как в начале сезона-2022. Я уже показал, что могу могу опережать Ферстаппена», – приводит слова Переса издание GPBlog.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,Серхио Перес,
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