Нико Росберг прокомментировал возвращение в Формулу 1

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг отверг предположения, что он мог бы вернуться в Большие Призы в качестве руководителя команды.
Немец покинул чемпионат в том же 2016 году, выиграв титул. Нико стал активно заниматься продвижением электромобилей и создал свою команду Rosberg X Racing в серии Extreme E. Но это не означает, что Росберг сможет возглавить и коллектив в Формуле 1.
«Хороший вопрос, – сказал Нико испанской газете AS. – Многие спрашивали меня, хочу ли я в какой-то момент стать руководителем команды в команде Формулы 1, ведь в Extreme E всё работает так невероятно хорошо. Мой ответ – однозначно нет.
В Extreme E хорошо то, что гонок не так много. На данный момент у нас пять гонок в год, а в Формуле 1 – 24. Чемпионат мира оставляет мало времени для семьи и друзей, поэтому я оттуда ушёл. Я не хочу делать туда возвращаться, из-за интенсивности жизни, которая требует самоотверженности и непреклонности. Сейчас я люблю свою жизнь, а это значит, что я никогда не смогу работать на полном расписании в Формуле 1».