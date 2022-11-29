Нико Росберг прокомментировал возвращение в Формулу 1

В Extreme E хорошо то, что гонок не так много. На данный момент у нас пять гонок в год, а в Формуле 1 – 24. Чемпионат мира оставляет мало времени для семьи и друзей, поэтому я оттуда ушёл. Я не хочу делать туда возвращаться, из-за интенсивности жизни, которая требует самоотверженности и непреклонности. Сейчас я люблю свою жизнь, а это значит, что я никогда не смогу работать на полном расписании в Формуле 1».