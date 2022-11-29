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1 час назад

Нико Росберг: Я не вернусь в Формулу 1

autosport.com.ruиещё 4

Чемпион мира Формулы 1 2016 года Нико Росберг отверг предположения, что он мог бы вернуться в Большие Призы в качестве руководителя команды.

Нико Росберг прокомментировал возвращение в Формулу 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Немец покинул чемпионат в том же 2016 году, выиграв титул. Нико стал активно заниматься продвижением электромобилей и создал свою команду Rosberg X Racing в серии Extreme E. Но это не означает, что Росберг сможет возглавить и коллектив в Формуле 1.

«Хороший вопрос, – сказал Нико испанской газете AS. – Многие спрашивали меня, хочу ли я в какой-то момент стать руководителем команды в команде Формулы 1, ведь в Extreme E всё работает так невероятно хорошо. Мой ответ – однозначно нет.

В Extreme E хорошо то, что гонок не так много. На данный момент у нас пять гонок в год, а в Формуле 1 – 24. Чемпионат мира оставляет мало времени для семьи и друзей, поэтому я оттуда ушёл. Я не хочу делать туда возвращаться, из-за интенсивности жизни, которая требует самоотверженности и непреклонности. Сейчас я люблю свою жизнь, а это значит, что я никогда не смогу работать на полном расписании в Формуле 1».

Автоспорт,Нико Росберг,
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