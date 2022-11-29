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1 час назад

«До сих пор не понимаю эту машину». Риккардо объяснил причину неудач в «Макларене»

Чемпионат.comиещё 1

Новый резервный пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо проанализировал свои неудачи в «Макларене».

Риккардо объяснил причину неудач в «Макларене»
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

«Я постоянно думал, почему оказываюсь позади Норриса. Сейчас, по окончании сезона меня немного отпустило, но эти вопросы снова всплывут. Постоянные сложности были непривычными. У всех бывают порой неудачные гонки, но их не может быть так много, и порой я проигрывал секунду на крыше. В прошлом году я осознал, что слишком сознательно пилотирую. Раньше я это делал на рефлексах и полагался на инстинкт. То есть гонки для меня перестали быть естественным процессом. Никого не виню, но мы чересчур много анализировали неудачные гонки, а потом зациклились на проблемах со стилем пилотирования, с настройками. В какой-то момент мы оказались в тупике. Далеко не факт, что без анализа я бы выступал лучше Ландо, я всё ещё не понимаю эту машину. Она выявила мои слабые стороны», — рассказал Риккардо в подкасте In The Fast Lane.

Автоспорт,Даниэль Риккардо,
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