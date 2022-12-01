Ралли-марафон «Дакар» презентовал маршрут 2023 года

Организаторы ралли марафона «Дакар» представили маршрут 2023 года.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Гонка стартует 31 декабря 2022 года на берегу Красного моря и завершится 15 января 2023 года в Даммаме. Всего запланировано 14 этапов, а общая протяженность трассы маршрута составит около 5 тысяч километров.

Ранее было объявлено, что для участия в «Дакаре» российским спортсменам необходимо заполнить анкету Международной автомобильной федерации (FIA) с осуждением спецоперации на Украине.