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52 минуты назад

Ралли-марафон «Дакар» презентовал маршрут 2023 года

Матч ТВ

Организаторы ралли марафона «Дакар» представили маршрут 2023 года.

Ралли-марафон «Дакар» презентовал маршрут 2023 года
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Гонка стартует 31 декабря 2022 года на берегу Красного моря и завершится 15 января 2023 года в Даммаме. Всего запланировано 14 этапов, а общая протяженность трассы маршрута составит около 5 тысяч километров.

Ранее было объявлено, что для участия в «Дакаре» российским спортсменам необходимо заполнить анкету Международной автомобильной федерации (FIA) с осуждением спецоперации на Украине.

В связи с этим многие российские гонщики отказались от участия в гонке 2023 года, в том числе многократный победитель ралли марафона — российская команда «КАМАЗ мастер».

Автоспорт,
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