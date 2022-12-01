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46 минут назад

Алекс Палоу – резервный гонщик McLaren

F1News.ruиещё 1

Чемпион серии IndyCar Алекс Палоу подписал контракт резервного гонщика McLaren на сезон 2023 года. Испанец стал одним из резервистов команды, и будет выполнять свои обязанности на всех этапах Формулы 1, которые не пересекаются с гонками IndyCar.

Назван резервный гонщик McLaren
Фото: F1News.ruF1News.ru

В прошедшем сезоне Палоу отработал с McLaren первую сессию свободных заездов Гран При США в Остине. Кроме того, Алекс участвовал в частных тестах за рулём MCL35M в Барселоне и Шпильберге.

Алекс Палоу: «Я рад присоединиться к команде McLaren в качестве одного из резервных гонщиков в 2023 году. Мне удалось опробовать на трассе MCL35M и MCL36 – это был отличный опыт, а теперь я жду возможности сесть за руль машины следующего года.

Я продолжу своё развитие и ценю доверие McLaren и приглашение меня на новую должность в следующем году».

Андреас Зайдль, руководитель команды:

«Команда рада видеть Алекса в числе одного из резервных гонщиков на следующий сезон. Он произвёл на нас впечатление в первой тренировке в Остине и на тестах в этом году. У него уже есть много достижений в автоспорте, в том числе титул в IndyCar, завоёванный в 2021 году. Здорово, что он смог расширить свою роль в команде, и мы с нетерпением ждём более плотного сотрудничества».

Автоспорт,Андреас Зайдль,Алекс Палоу,
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