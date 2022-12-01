Назван резервный гонщик McLaren

«Команда рада видеть Алекса в числе одного из резервных гонщиков на следующий сезон. Он произвёл на нас впечатление в первой тренировке в Остине и на тестах в этом году. У него уже есть много достижений в автоспорте, в том числе титул в IndyCar, завоёванный в 2021 году. Здорово, что он смог расширить свою роль в команде, и мы с нетерпением ждём более плотного сотрудничества».