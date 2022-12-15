Мик Шумахер перейдет в "Мерседес"

Сын семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер будет резервным пилотом команды "Мерседес" в 2023 году. Об этом в четверг сообщила пресс-служба "Мерседеса".

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Основными пилотами команды являются британские гонщики Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Мику Шумахеру 23 года, с декабря 2020 года он выступал за команду "Хаас". Он является чемпионом "Формулы-2" и европейской "Формулы-3". В 2021 году партнером Шумахера по команде был россиянин Никита Мазепин, в 2022-м - датчанин Кевин Магнуссен. В "Формуле-1" Шумахер провел 42 гонки, в которых дважды финишировал в очковой зоне.

Михаэль Шумахер семь раз становился чемпионом "Формулы-1", дважды в составе "Бенеттона" (1994, 1995) и пять раз в составе "Феррари" (2000-2004). Шумахер выступал за "Мерседес" в последние годы карьеры (2010-2012).