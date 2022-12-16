9 гонщиков Формулы-1, которым грозит увольнение

Под угрозой – почти половина пелотона. Включая двух представителей топ-команд.

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Если вы думаете, что зима – неподходящее время для трансферных слухов в Формуле-1, то напрасно. Уже сейчас очевидно, что для целого ряда гонщиков следующий сезон окажется решающим для их карьеры в чемпионате мира. Причин множество: от серьёзных перестановок внутри конюшен до неубедительных выступлений гонщиков и внутренних размолвок. Разберём, кому надо с тревогой ждать сезона-2023.

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Серхио Перес

Думаем, всем всё понятно. Скандал на Гран-при Бразилии сильно ударил по перспективам Переса в «Ред Булл» — мексиканцу ещё повезло, что до этого он продлил контракт с «быками» до конца 2024 года. Гарантирует ли это, что Чеко непременно проведёт в составе команды ещё два сезона? Не факт. И Серхио лучше других знает, как мало значат в Ф-1 подписанные соглашения.

Ферстаппен и Перес дружно заверили, что события на «Интерлагосе» не повлияли на их отношения и даже позволили разрешить прежние разногласия. Но мы, разумеется, будем следить за совместной работой пилотов «Ред Булл» — например, тем, поможет ли Серхио Максу, если это потребуется в какой-то гонке. Оценим и скорость Переса: в 2022-м он иногда уступал Ферстаппену слишком много. И это в ситуации, когда в резерве «быков» теперь сидит родной Даниэль Риккардо…

Карлос Сайнс

У испанца, как и у Переса, нынешний контракт рассчитан до 2024 года. Вроде бы поводов для волнения нет: в прошедшем сезоне Карлосу всё-таки удалось найти общий язык с машиной и почти сравняться по скорости с Шарлем Леклером. При этом у пилотов хорошие отношения, нет никаких скандалов.

Но давайте посмотрим, как всё сложится при новом боссе команды Фредерике Вассёре. Да, мы далеки от мысли, что старый знакомый Шарля попробует превратить Сайнса во «вторикеллу», но, знаете, в Ф-1 бывает всякое… И если Бинотто в 2022-м оберегал интересы Карлоса даже в ситуации, когда уже было очевидно, что за титул может побороться только Леклер, то Вассёр может действовать жёстче и по результатам первых Гран-при отправить Сайнса во вторые номера. Устроит ли подобное испанца и не приведёт ли к проблемам внутри команды? Исключать ничего нельзя.

Гуаньюй Чжоу (и Валттери Боттас)

Новичок провёл добротный сезон-2022 и привёл с собой какое-то финансирование от китайских спонсоров (до конца непонятно, насколько серьёзное). Но с приходом «Ауди» вопрос денег уже не является для «Альфа-Заубера» определяющим, так что наработать на новый контракт Чжоу может только действительно сильными выступлениями. Если в 2023-м он вновь наберёт намного меньше очков, чем Боттас, то легко предположить, что команда захочет заменить Гуаньюя на кого-то или более перспективного, или более опытного. В конце концов, без места остался Мик Шумахер, чья национальность определённо понравится «Ауди».

Ну а если Чжоу вдруг начнёт побеждать Боттаса не только в квалификациях (что не было редкостью во второй половине сезона-2022), но и в гонках, то вопросы уже возникнут по финну: что это за такой лидер команды и точно ли он должен отработать свой трёхлетний контракт до конца?

Кевин Магнуссен

Мы не раз писали, что, вопреки положению в личном зачёте, датчанин не может занести прошедший сезон в актив. Да, были прекрасное пятое место на Гран-при Бахрейна и сенсационный поул в Бразилии, но в целом Магнуссен проиграл Мику Шумахеру гоночную дуэль и в концовке сезона стабильно оказывался позади немца.

В 2023 году соперник у Кевина куда опытнее и стабильнее – Нико Хюлькенберг. Если Магнуссен будет сильно ему уступать, то большой вопрос, предложит ли «Хаас» датчанину новый контракт. Правда, на рынке пилотов не так много опытных гонщиков, но претенденты всегда найдутся. Либо же американцы могут снова пересмотреть собственную позицию и посадить за руль кого-то молодого – перспективного и с деньгами.

Юки Цунода

Два первых сезона в Формуле-1 сложились для японца противоречиво. На второй год он приблизился по темпу к Пьеру Гасли, но все равно был медленнее француза, а слабый болид ещё сильнее подмочил репутацию Юки. На данный момент Цунода точно не выглядит потенциальным пилотом «Ред Булл», а его стабильности недостаточно, чтобы поднять «Альфа Таури» выше в Кубке конструкторов. Не думаем, что заступничество со стороны «Хонды» спасёт Цуноду, если он проиграет Нику де Врису в 2023 году.

У «Ред Булл» на подходе целый ряд гонщиков, которые уже через сезон могут дозреть до Ф-1: Лоусон в Супер Формуле, Хаджар, Иваса, Мэлоуни, Фиттипальди и, возможно, Хаугер в Формуле-2… Наконец, младшую команду может усилить Риккардо, если в «Ред Булл» захотят проверить его форму перед возможным камбэком. Короче, права на ошибку у Юки больше нет.

Ник де Врис

Нет такого права и у голландского дебютанта Формулы-1. Это в других командах есть негласная установка, что даже невзрачный первый сезон не должен приводить к увольнению новичка – мол, надо дать ему освоиться, изучить трассы, научиться работать с огромной бригадой инженеров. В «Ред Булл» всё просто: либо ты сразу показываешь скорость и потенциал, либо пошёл вон. Так что если Ник разгромно проиграет Цуноде, то сезон-2023 запросто может оказаться для него первым и последним в Ф-1. У «Ред Булл», если что, хватит молодёжи и для замены обоих нынешних пилотов «модников».

Александер Албон

У таиландца долгосрочный контракт с «Уильямсом», но не будем забывать: он был согласован при прежнем боссе команды Йосте Капито, да и сумма неустойки там вряд ли запредельная. Новое руководство может иметь собственный взгляд на будущее команды и её гонщиков, поэтому для Алекса крайне важно провести ещё один сильный сезон и укрепить собственные позиции в глазах нового топ-менеджмента. К тому же в напарниках у него пусть и менее опытный, но зато куда более быстрый Логан Сарджент. Американец традиционно силён в квалификациях, так что Албону надо постараться, чтобы опережать новичка так же убедительно и регулярно, как до этого – Латифи.

Логан Сарджент

Американец – воспитанник команды (пусть и достаточно формальный) и обладает правильным паспортом, но это всё-таки не даёт ему индульгенцию на слабый дебютный сезон. В «Дорилтоне» хотят увидеть сильные результаты в исполнении своей команды, и если станет очевидно, что неопытный Сарджент тянет команду вниз, то вопрос, дадут ли ему ещё один шанс.