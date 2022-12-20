Ферстаппен высказался о соперничестве Месси и Роналду

«Очень разные футболисты. Мне трудно выбирать между ними. У Месси больше таланта, чем у Роналду. В то же время Криштиану постоянно работает, чтобы прогрессировать. То, что КриРо делает в таком возрасте, - просто невероятно», - передает слова гонщика GP Fans.