Хауг: «С удовольствием напишу в 2023-м, что с Хэмилтоном не покончено»

В январе семикратному чемпиону «Формулы-1» исполнится 38 лет. Тем не менее, бывший босс гоночной программы «Мерседеса» считает, что Льюису по силам сражаться на высочайшем уровне.

«Сезон-2023 «Мерседес» начнет не так плохо, как 2022-й – это не облегчит жизнь «Феррари» , особенно в свете смены руководства. Я уверен, что «Мерседес» бросит вызов «Ред Булл» и захочет вернуть титулы в зачетах пилотов и конструкторов. «Серебряные стрелы» будут следовать своей цели методично и бес

И в Бриксуорте, и в Бракли используют болезненный опыт сезона-2022. А тем, кто думает, что с Льюисом Хэмилтоном уже покончено, я с удовольствием напишу в своих колонках в следующем году, что все сложилось совсем по-другому.