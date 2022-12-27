Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
-3° в 
USD 68.45EUR 72.62
Войти в почту
1 час назад

Экс-босс гоночной программы «Мерседеса»: «Феррари» не победила бы «Ред Булл» даже в отсутствие ошибок»

Sports.ru

Норберт Хауг высказался о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» в 2022 году.

«Феррари» не победила бы «Ред Булл» даже в отсутствие ошибок»
Фото: Sports.ruSports.ru

Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» не согласен с тем, что Скудерия провалила сезон.

«Сезон вовсе не стал катастрофическим для «Феррари». Она заняла второе место и в личном зачете усилиями Шарля Леклера, и

Даже при лучшем раскладе «Феррари» не победила бы «Ред Булл». Забудьте о том, что «Феррари» приняла ряд, мягко говоря, странных стратегических решений, и дополнила их оплошностями на пит-стопах. Даже в отсутствие каких-либо ошибок «Феррари» не завершила бы сезон выше.

В 2023 году «Феррари» нужно сначала финишировать выше второго места, а это я точно не решусь предсказать», – заявил Хауг.

Автоспорт,Норберт Хауг,Шарль Леклер,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители