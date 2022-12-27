«Феррари» не победила бы «Ред Булл» даже в отсутствие ошибок»

Норберт Хауг высказался о борьбе «Феррари» с «Ред Булл» в 2022 году.

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Бывший босс гоночной программы «Мерседеса» не согласен с тем, что Скудерия провалила сезон.

«Сезон вовсе не стал катастрофическим для «Феррари». Она заняла второе место и в личном зачете усилиями Шарля Леклера, и

Даже при лучшем раскладе «Феррари» не победила бы «Ред Булл». Забудьте о том, что «Феррари» приняла ряд, мягко говоря, странных стратегических решений, и дополнила их оплошностями на пит-стопах. Даже в отсутствие каких-либо ошибок «Феррари» не завершила бы сезон выше.