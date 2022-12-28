Чемпион RDS GP Цареградцев раскрыл машины своей команды на следующий сезон

Действующий чемпион Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев пообещал в 2023 году обновление команды и повышение мощности автомобилей, на которых будут выступать сам Царь и его напарники.

«Рад представить вам абсолютно новый (ладно, на 2/3 новый) состав команды Failcrew на сезон 2023! В целом это вся информация, что есть у меня на сегодня, кроме той, что мощность команды перевалит за 3000 сил», — написал Аркадий Цареградцев в своих социальных сетях.

В посте обладатель титула RDS GP-2022 в личном зачёте опубликовал также три фотографии автомобилей, которые готовят к новому сезону. Судя по снимкам, в команде все пилоты будут использовать автомобили Nissan — два 370Z и один 350Z. Кто вместе с «Царем» будет выступать в составе коллектива — не сообщается. Напомним, в 2022 году цвета Failcrew в Гран-при Российской Дрифт Серии вместе с Аркадием Цареградцевым защищали Алексей Вахтин и Иван Никулин, свернувший свои выступления по ходу сезона.