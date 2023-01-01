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20 минут назад

Двукратного чемпиона «Дакара» госпитализировали после аварии во время гонки

Lenta.ru

Двукратный чемпион ралли-марафона «Дакар» в соревновании мотоциклов, британец Сэм Сандерленд попал в больницу в результате аварии во время гонки. Об этом сообщает Speedcafe.com.

Чемпиона «Дакара» госпитализировали после аварии во время гонки
Фото: Panoramic / Globallookpress.comPanoramic / Globallookpress.com

Инцидент произошел на 52-м километре первого этапа гонки. Уточняется, что кроме британца никто не пострадал. Спортсмен находится в сознании и может двигаться, однако он получил травму спины, из-за чего ему понадобилась госпитализация.

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33-летний Сандерленд — победитель «Дакара» 2017 и 2022 года. Ралли-марафон 2023 года стартовал 31 декабря. Турнир продлится до 15 января.

Российские гонщики пропускают «Дакар»-2023. Чемпион 2017 года в зачете квадроциклов Сергей Карякин отказался подписать декларацию Международной автомобильной федерации (FIA) о политическом нейтралитете. Это условие необходимо было выполнить всем россиянам для участия в турнире.

Автоспорт,Сэм Сандерленд,Сергей Карякин,
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