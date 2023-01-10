60-летний пилот продолжит гонку на «Дакаре» после аварии и госпитализации

60-летний пилот Карлос Сайнс-старший продолжит гонку на «Дакаре»-2023, несмотря на травму, полученную в аварии. Об этом сообщается на странице ралли-марафона в Twitter.

Инцидент произошел на девятом этапе трассы. Сайнса госпитализировали с жалобами на боли в спине, однако на пути в больницу он потребовал развернуть медицинский вертолет и доставить его к машине. Уточняется, что пилот и его штурман Лукас Круз ждут, пока на место аварии прибудет автомобиль поддержки.

Сайнс дважды выигрывал чемпионат мира по ралли и четыре раза становился чемпионом «Дакара» в категории легковых автомобилей. Его сын Карлос Сайнс-младший выступает в «Формуле-1».