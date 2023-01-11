Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с ралли после смертельного наезда на зрителя

Чешский пилот Алеш Лопрайс , выступающий в зачете грузовиков, снялся с ралли марафона «Дакар» после совершенного им смертельного наезда на зрителя во время девятого этапа, сообщает Motorsport.

Лопрайс во вторник на своем Praga совершил наезд на зрителя, который оказался на пути у многотонного автомобиля и вне зоны видимости экипажа под номером 508. Итальянский болельщик был отправлен в больницу, но скончался во время эвакуации. Ранее Лопрайс выразил соболезнования семье и близким погибшего.Организаторы «Дакара» и местные власти начали расследование инцидента. Лопрайс отказался от участия в ралли, однако официального подтверждения этой информации еще нет.