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26 минут назад

Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с ралли после смертельного наезда на зрителя

Матч ТВ

Чешский пилот Алеш Лопрайс, выступающий в зачете грузовиков, снялся с ралли марафона «Дакар» после совершенного им смертельного наезда на зрителя во время девятого этапа, сообщает Motorsport.

Лидер «Дакара» Лопрайс снялся с ралли после смертельного наезда на зрителя
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Лопрайс во вторник на своем Praga совершил наезд на зрителя, который оказался на пути у многотонного автомобиля и вне зоны видимости экипажа под номером 508. Итальянский болельщик был отправлен в больницу, но скончался во время эвакуации. Ранее Лопрайс выразил соболезнования семье и близким погибшего.Организаторы «Дакара» и местные власти начали расследование инцидента. Лопрайс отказался от участия в ралли, однако официального подтверждения этой информации еще нет.

Лопрайс, которому в день трагедии исполнилось 43 года, лидировал в зачете грузовиков на «Дакаре». Новым лидером гонки может стать голландец Янус ван Кастерен.

«Дакар» проходит в Саудовской Аравии с 31 декабря по 15 января. Десятый этап ралли марафона проходи в среду.

Автоспорт,Алеш Лопрайс,
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