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1 час назад

Кевин Бенавидес стал победителем «Дакара»-2023, опередив Прайса на 43 секунды

Чемпионат.comиещё 1

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте и выиграл «Дакар»-2023, опередив Тоби Прайса на 43 секунды. В тройку лучших по итогам ралли-рейда вошёл Скайлер Хоус.

Кевин Бенавидес стал победителем «Дакара»-2023
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Дакар»-2023. Мотоциклы. 14-й этап:

1. Кевин Бенавидес (KTM) — 1:15:17.

2. Дэниел Сандерс («ГАС») +00:35.

3. Тоби Прайс (KTM) +00:55.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +3:15.

5. Скайлер Хоус («Хускварна») +3:45.

Общий зачёт «Дакар»-2023 в классе мотоциклов:

1. Кевин Бенавидес (KTM) — 44:27:20.

2. Тоби Прайс (KTM) +00:43.

3. Скайлер Хоус («Хускварна») +5:04.

4. Пабло Кинтанилья («Хонда») +19:02.

5. Адриен ван Беверен («Хонда») +20:30.

Автоспорт,Кевин Бенавидес,Тоби Прайс,
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