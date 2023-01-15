Кевин Бенавидес стал победителем «Дакара»-2023

В Саудовской Аравии проходит 14-й, заключительный этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. В зачёте мотоциклов победителем заключительного этапа стал аргентинец Кевин Бенавидес. Он же занял первое место в общем зачёте и выиграл «Дакар»-2023, опередив Тоби Прайса на 43 секунды. В тройку лучших по итогам ралли-рейда вошёл Скайлер Хоус.