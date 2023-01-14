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58 минут назад

Композитор написал трек со звуками Формулы-1

Motor.ru

В минувшем чемпионате Формулы-1 заводская команда Alfa Romeo F1 Team Orlen заняла шестое место в Кубке конструкторов, что стало лучшим результатом коллектива за несколько десятилетий. Отметить это достижение команда решила уникальным музыкальным произведением, которое сочинил и исполнил известный пианист Винсент Корвер с использованием семплов на основе звуков Формулы-1. Необычное звучание объединилось с каноничным исполнением на рояле Steinway. Музыкальную композицию назвали Fortissimo.

Композитор написал трек со звуками Формулы-1
Фото: motor.rumotor.ru

Fortissimo — это музыкальный термин, который также переводится с итальянского языка как «очень громко» или «действительно сильно». Композитор Винсент Корвер провел в нем параллель между технологиями болида Формулы-1 и звучанием фортепиано. Сэмплированные звуки двигателя болида Alfa Romeo C42, звуки работающей в гараже команды сделали гоночный коллектив частью композиции.

«В результате получилось захватывающее музыкальное произведение, это больше, чем партитура — это диалог между автомобилем и фортепиано, когда они гоняются друг за другом по трассе в Барселоне, где музыка была впервые записана», — отметил Винсент Корвер.

Премьера трека состоялась во время выступления музыканта в штаб-квартире команды в Хинвиле перед аудиторией, состоящей из сотрудников Sauber Motorsport и членов их семей. Нидерландский композитор, который сейчас живёт в Швейцарии, таким образом отдал дань уважения команде, за которую болеет.

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