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1 час назад

«Феррари» повысит мощность двигателя на 30 л.с. «Мерседес» прибавит на 16 л.с. «Ред Булл» на 10 л.с. (GdS)

Sports.ruиещё 1

Мощность двигателя «Феррари» в сезоне-2023 вырастет на 30 л.с. относительно предыдущего чемпионата.

Моторы Формулы-1 станут мощнее
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее подобная информация появлялась в испанских изданиях, теперь ее подтверждают в La Gazzetta dello Sport.

Главным образом повышение мощности будет достигнуто за счет повышения надежности работы разных узлов – что должно позволить повысить среднюю рабочую мощность силовой установки.

Издание отмечает, что конкуренты «Феррари» также смогли добиться прогресса, пусть и не столь существенного.

Так, в «Мерседесе» сосредоточили работу на снижении трения механических компонентов, и достигнутый прогресс должен позволить повысить мощность двигателя на 16 л.с.

В «Ред Булл», в свою очередь, работают над повышением эффективности работы электрической составляющей и должны повысить мощность на 10 л.с.

Автоспорт,Ferrari,
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