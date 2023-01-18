Макс Ферстаппен высказался о самом продолжительном в истории Ф-1 сезоне

Конечно, здорово, что мы боролись до последней гонки в 2021-м, но также было здорово и доминировать в 2022-м. Было бы тяжело, если бы каждый год получался таким же напряжённым, как в 2021-м, но в Формуле 1 так бывает не всегда, так что всё в порядке».