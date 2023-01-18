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1 час назад

Макс Ферстаппен: Мы все гонщики и любим гоняться

F1News.ruиещё 1

На 2023 год запланирован самый продолжительный сезон в истории Формулы 1 из 23-х этапов. Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен не видит проблемы в столь насыщенном графике и советует завершить карьеру тем, кого не устраивает большое число гонок.

Макс Ферстаппен высказался о самом продолжительном в истории Ф-1 сезоне
Фото: F1News.ruF1News.ru

«Если кто-то не готов, то ему лучше остановиться, – приводит слова Макса Ферстаппена Racingnews365. – Мы все гонщики и любим гоняться.

Конечно, здорово, что мы боролись до последней гонки в 2021-м, но также было здорово и доминировать в 2022-м. Было бы тяжело, если бы каждый год получался таким же напряжённым, как в 2021-м, но в Формуле 1 так бывает не всегда, так что всё в порядке».

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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