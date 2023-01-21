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23 минуты назад

Bloomberg сообщил, что Саудовская Аравия пыталась купить "Формулу-1" за $20 млрд

Газета.Ru

Суверенный фонд Саудовской Аравии рассматривал возможность приобретения чемпионата мира по кольцевым гонкам на автомобилях «Формула-1», сообщило агентство Bloomberg.

Саудовская Аравия пыталась купить "Формулу-1" за $20 млрд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сделку свернули на ранних стадиях переговоров в 2022 году, поскольку владелец «Формулы-1» Liberty Media Corp. не заинтересовался перспективой продажи.

В агентстве отметили, что саудовский фонд не отказался от планов по покупке нового актива и станет участвовать в торгах, если Liberty Media передумает и решит его продать.

Компания Liberty Media американского предпринимателя Джона Мэлоуна купила «Формулу-1» в 2017 году за $4,4 млрд. В настоящее время рыночная стоимость актива составляет $15,2 млрд.

Суверенный фонд Саудовской Аравии владеет активами на сумму $400 млрд. Осенью 2021 года Эр-Рияд купил клуб Английской премьер-лиги «Ньюкасл».

В первой половине октября газета The Times написала, что британский эксперт по творчеству Леонардо да Винчи Мартин Кемп собирался проверить на предмет подлинности картину итальянского художника «Спаситель мира» («Salvator Mundi»), которую в 2017 году купил коллекционер из Саудовской Аравии за $450 млн на аукционе Christie's в Нью-Йорке.

Автоспорт,Мартин Кемп,Джон Мэлоун,Леонардо да Винчи,
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