Технический директор Формулы 1: Шумахеру нравился очень нестабильный болид

«Шумахеру нравился очень нестабильный болид. При такой настройке машина может быть очень быстрой, но надо обладать невероятным талантом пилотирования, чтобы управлять такой машиной. Мы привыкли настраивать болид Шумахера подобающим образом, что создавало проблемы его напарникам по команде, которым приходилось бороться с техникой», — приводит слова Пэта Симондса Mirror.