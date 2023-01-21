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1 час назад

Пэт Симондс: Шумахеру нравился очень нестабильный болид

autosport.com.ru

Технический директор Формулы 1 Пэт Симондс, который ранее работал инженером в ряде команд чемпионата мира, вспомнил свой опыт сотрудничества с Михаэлем Шумахером. В 1994 году специалист был гоночным инженером немца в команде Benetton и знает, как настраивал свои болиды легендарный пилот.

Технический директор Формулы 1: Шумахеру нравился очень нестабильный болид
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

«Шумахеру нравился очень нестабильный болид. При такой настройке машина может быть очень быстрой, но надо обладать невероятным талантом пилотирования, чтобы управлять такой машиной. Мы привыкли настраивать болид Шумахера подобающим образом, что создавало проблемы его напарникам по команде, которым приходилось бороться с техникой», — приводит слова Пэта Симондса Mirror.

Напомним, в Benetton Михаэль Шумахер перешёл в 1991 году после своего яркого дебюта в Jordan, а в 1994-1995 годах немец завоевал свои первые титулы в Формуле 1.

Автоспорт,Михаэль Шумахер,
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