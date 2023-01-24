Марк Уэббер: «Гонщики рассказывают о жертвах ради «Ф-1», но это чушь»

«Давайте не будем ходить вокруг да около – вам платят очень неплохие деньги, и вы получаете просто потрясающую работу. Эту работу не наз

Лично я никогда не говорил о жертвах. Люди рассуждают о жертвах – о том, как много они отдали ради этого и так далее. Это полная чушь. Ведь если вы достаточно сильно хотите чего-то добиться, вы это сделаете. Знаете, сейчас все эти молодые гонщики из Австралии рассказывают, сколь многим они пожертвовали. Но это не так», – рассказал Уэббер.