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1 час назад

Вольф: у «Мерседеса» самый сильный состав гонщиков

Чемпионат.comиещё 1

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что у немецкой команды лучшая пара пилотов в Формуле-1 и они будут постоянно конкурировать, в том числе и между собой.

Руководитель «Мерседеса» назвал лучшую пару пилотов в Формуле-1
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Джордж Расселл всегда очень самокритичен. И эти одно из достоинств, которые выдают в нём будущего чемпиона мира. Мы в команде продолжаем развивать машину. В начале прошлого сезона дела шли лучше у Джорджа. В последней трети сезона лучше был Льюис. Но с точки оптимальной производительности у нас лучший состав пилотов, лучшая пара. И поэтому мы постоянно будем видеть такие циклы, когда впереди сначала один, потом другой», — приводит слова Вольфа GPFans.

Автоспорт,Тото Вольф,
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