Руководитель «Мерседеса» назвал лучшую пару пилотов в Формуле-1

«Джордж Расселл всегда очень самокритичен. И эти одно из достоинств, которые выдают в нём будущего чемпиона мира. Мы в команде продолжаем развивать машину. В начале прошлого сезона дела шли лучше у Джорджа. В последней трети сезона лучше был Льюис. Но с точки оптимальной производительности у нас лучший состав пилотов, лучшая пара. И поэтому мы постоянно будем видеть такие циклы, когда впереди сначала один, потом другой», — приводит слова Вольфа GPFans.