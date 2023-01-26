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2 часа назад

Вольф: Хэмилтон не выпрашивает новый контракт

Чемпионат.com

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о ситуации с контрактом семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

Вольф высказался о ситуации с контрактом Хэмилтона
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Действующее соглашение британского пилота с командой истекает по окончании сезона-2023. В некоторых источниках появлялась информация о том, что Хэмилтон подпишет новый контракт с повышением оклада.

«Хэмилтон не выпрашивает новый контракт, нет. Я давно говорил, что Льюис всегда будет с нами и мы всегда можем обсуждать те или иные вопросы. Конечно, мы будем вести переговоры, как и в предыдущие годы. Не вижу признаков того, что нам нужно что-то менять. Если Льюису чего-то не хватает или что-то не нравится, он скажет об этом. Я вижу, что у него есть такое же желание соревноваться, как в 2013 году», — приводит слова Вольфа Auto Motor und Sport.

В прошлом году Льюис Хэмилтон впервые в карьере не выиграл ни одной гонки за сезон и занял шестое место в общем зачёте пилотов.

Автоспорт,Тото Вольф,Льюис Хэмилтон,
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