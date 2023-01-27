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59 минут назад

Палата Лордов Великобритании раскритиковала бен Сулайема за непрофессионализм и игнорирование проблем несоблюдения прав человека (Autosport)

Sports.ru

Палата Лордов Великобритании раскритиковала действия нового президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема.

Палата Лордов Великобритании раскритиковала нового президента ФИА
Фото: Sports.ruSports.ru

Издание Autosport опубликовало письмо, направленное бен Сулайему, автором которого является Пол Скривен – пожизненный пэр Палаты Лордов от либерал-демократов.

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В письме лорд Скривен объясняет, что был одним из 90 законодателей, которые в марте 2022 года обратились в ФИА, чтобы выразить свою обеспокоенность по поводу последствий проведения Гран-при «Формулы-1» в странах Персидского залива, где регулярно происходят случаи нарушений прав человека.

После того, как Скривен так и не дождался от бен Сулайема никакого ответа, он решил вновь поднять эту тему:

«Прошел почти год с того момента, как вы получили это письмо. И с тех пор мы так и не дождались от вас никакого ответа. Ваша неспособность ответить на нашу серьезную обеспокоенность ситуацией является проявлением глубокой невежливости и непроф

Почему вы думаете, что можете позволять себе игнорировать парламентариев? Вы считаете, что вместе с ФИА можете быть вышел проблем, связанных с нарушениями прав человека? Мы написали вам, чтобы выразить обеспокоенность, которая отвечает интересам общественности, и ждем от ФИА открытости и прозрачности.

Для ясности, я по-прежнему ожидаю получить от вас ответ на письмо от 16 марта 2022 года, а также публикую данное письмо в открытых источниках ради защиты интересов общественности».

Также в письме содержится обеспокоенность недавним запретом ФИА для пилотов делать несогласованные заранее политические заявления:

«Я с беспокойством узнал о решении ФИА пресечь возможные высказывания гонщиков «Формулы-1» на темы того, что вы назвали политическими заявлениями. Решив придерживаться политики, которая оградит некоторые страны, принимающие Гран-при «Формулы-1», от внимания общественности к случаям несп

Мне совершенно ясно, что эта политика в первую очередь направлена против сэра Льюиса Хэмилтона, вашего самого откровенного и смелого гонщика, чьи комментарии о ситуации в странах с ужасающей репутацией в области соблюдения прав человека без сомнения были бы плохо восприняты коррумпированными и жестокими режимами этих стран».

Автоспорт,Формула-1,Льюис Хэмилтон,Парламент Великобритании,ЛДПР,
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