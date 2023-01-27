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1 час назад

Экс-пилот Формулы-1 Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

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Экс-пилот Формулы-1 Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман

Мазепин выступит в Азиатской серии Ле-Ман
Фото: SkySportsSkySports

Первая гонка пройдёт уже 11 февраля.

Бывший пилот Формулы-1 Никита Мазепин, выступавший за «Хаас», определился с будущим. Следующий сезон он проведёт в Азиатской серии Ле-Ман. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя россиянина.

23-летний Мазепин будет выступать за команду 99 Racing в классе LMP2. Его напарниками станут британец Бен Барникот и испанец Феликс Портейро.

Первые гонки чемпионата будут проходить в Дубае 11-12 февраля. Ещё две гонки пройдут 18-19 февраля в Абу-Даби.

Позапрошлый сезон Мазепин провёл в «Хаасе». Но затем на фоне политической ситуации и событий в Украине американская команда решила прекратить сотрудничество с россиянином, отец которого спонсировал «Хаас».

Автоспорт,Никита Мазепин,
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