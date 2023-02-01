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51 минуту назад

Мексиканский гонщик чемпионата NASCAR погиб в ДТП

Inc-News

Мексиканский гонщик NASCAR Федерико Гутьеррес погиб в возрасте 17 лет в результате автокатастрофы. Он был за рулем, когда автомобиль Ford Explorer, выехавший на встречную полосу, столкнулся с его машиной.

Гонщик чемпионата NASCAR погиб в ДТП
Фото: Inc-NewsInc-News

По словам очевидцев, в момент столкновения вместе с юным гонщиком в автомобиле был также его старший брат, 20-летний Макс Гутьеррес.

Федерико Гутьеррес скончался на месте, его брат был госпитализирован. Водитель и пассажиры Ford выжили и были доставлены в больницу.

Федерико Гутьеррес выиграл шесть титулов чемпиона Super Kart и чемпионат Truck Mexican Series-2018. Он является действующим чемпионом NASCAR Mexican Challenge Series 2020.

Автоспорт,Федерико Гутьеррес,Ford,
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