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5 часов назад

В Mercedes не уверены, что новые правила сделали гонки лучше

autosport.com.ruиещё 1

Технический директор Mercedes Майк Эллиот не уверен, новый технический регламент сделал гонки интереснее.

В Mercedes не уверены в новых правилах Формулы-1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В 2022 году Формула 1 внесла радикальные изменения в технический регламент, в результате чего автомобили вернулись к аэродинамике с граунд-эффектом впервые с начала 80-х годов. Основной целью введения новых правил было увеличение количества обгонов. В интервью британскому Аutosport Эллиот заявил: «Лично я не могу назвать себя большим поклонником новых правил, и это не из-за того, что у нас не было лучшей машины. Давайте вспомним главную цель – облегчение обгонов. Да, новые правила позволили машинам сближаться в поворотах, но я не уверен, что от этого не стало сложнее обгонять на прямых из-за лобового сопротивления.

Так что мне не кажется, что мы сделали гонки значительно ближе – мы просто изменили правила. Сделали ли мы с шаг в правильном направлении? Может быть, но я не уверен. Мы должны сделать что-то совсем другое. Да, существуют технологии, которые помогут пилотам преследовать друг друга в поворотах, но при этом будут увеличивать лобовое сопротивление на прямых, но сейчас Формула 1 и FIA работают над регламентом 2026 года. Судя по уже выпущенным правилам для силовых установок, нам потребуются совсем другое шасси. Надеюсь, у нас получится сделать хороший шаг в направлении действительно близких гонок».

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