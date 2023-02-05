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3 часа назад

Ферстаппен и Хорнер разошлись во мнениях по поводу влияния штрафа на Red Bull

autosport.com.ru

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен разошлись во мнениях по поводу последствий штрафа за нарушение финансового регламента, который ограничит команду в аэродинамических испытаниях.

Ферстаппен и Хорнер разошлись во мнениях по поводу влияния штрафа на Red Bull
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

В разговоре с RN365 голландец сказал:

«Это немного усложняет работу, но у нас на базе много очень компетентных людей. Я уверен, что мы сможем быть точными и выбирать правильные детали для испытаний в аэродинамической трубе. Но я не ожидаю, что это станет серьёзным ограничивающим фактором в чемпионате и борьбе за титул».

Хорнер же, отвечая на вопрос британского Аutosport о том, насколько серьёзный удар нанесён процессу разработки RB19, сказал:

«Мы делаем всё возможное с тем, что у нас есть. Команде пришлось адаптироваться к нашему гандикапу, но достаточно ли этого? Мы узнаем это через

Это серьёзный недостаток, с которым мы будем сталкиваться на протяжении большей части года. Но я думаю, что команда приняла это; мы стремимся адаптироваться, чтобы быть максимально эффективными. Посмотрим на RB19 на трассе».

Автоспорт,Кристиан Хорнер,Макс Ферстаппен,
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