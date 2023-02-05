Ферстаппен и Хорнер разошлись во мнениях по поводу влияния штрафа на Red Bull

«Это немного усложняет работу, но у нас на базе много очень компетентных людей. Я уверен, что мы сможем быть точными и выбирать правильные детали для испытаний в аэродинамической трубе. Но я не ожидаю, что это станет серьёзным ограничивающим фактором в чемпионате и борьбе за титул».