Ферстаппен и Хорнер разошлись во мнениях по поводу влияния штрафа на Red Bull

Руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер и двукратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен разошлись во мнениях по поводу последствий штрафа за нарушение финансового регламента, который ограничит команду в аэродинамических испытаниях.
В разговоре с RN365 голландец сказал:
«Это немного усложняет работу, но у нас на базе много очень компетентных людей. Я уверен, что мы сможем быть точными и выбирать правильные детали для испытаний в аэродинамической трубе. Но я не ожидаю, что это станет серьёзным ограничивающим фактором в чемпионате и борьбе за титул».
Хорнер же, отвечая на вопрос британского Аutosport о том, насколько серьёзный удар нанесён процессу разработки RB19, сказал:
«Мы делаем всё возможное с тем, что у нас есть. Команде пришлось адаптироваться к нашему гандикапу, но достаточно ли этого? Мы узнаем это через
Это серьёзный недостаток, с которым мы будем сталкиваться на протяжении большей части года. Но я думаю, что команда приняла это; мы стремимся адаптироваться, чтобы быть максимально эффективными. Посмотрим на RB19 на трассе».