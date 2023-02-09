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11 минут назад

McLaren назвал имя нового болида Формулы 1

autosport.com.ru

В 2023 году британская гоночная команда McLaren Racing отмечает своё 60-летие — новозеландский гонщик Брюс Макларен основал свой коллектив в 1963 году. С тех пор только в Формуле 1 команда одержала 183 победы в Гран При, завоевала 12 титулов в личном зачёте и восемь Кубков конструкторов.

McLaren назвал имя нового болида Формулы 1
Фото: autosport.com.ruautosport.com.ru

Отдельно McLaren отмечает, что команда доминировала в серии Can-Am в годы её расцвета, а также является единственным гоночным коллективом, покорившим «Тройную корону автоспорта» — Гран При Монако, «Инди 500» и «24 часа Ле-Мана». В 2023 году команда готовит несколько мероприятий, посвящённых юбилею, а также отметит круглую дату в названии своего нового болида Формулы 1.

Подготовленная McLaren Racing к сезону-2023 машина будет называться MCL60. Официальная премьера пройдёт 13 февраля в рамках онлайн-презентации с участием пилотов команды, британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри, а также руководства коллектива в лице Андреа Стеллы и Зака Брауна.

Автоспорт,Брюс Макларен,
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