Сотников опередил Цареградцева и Мазепина в ледовых гонках на грузовиках

Дмитрий Сотников стал победителем ледовой гонки на грузовиках KAMAZ-MASTER INTERNATIONAL ICE RACE. Первые заезды состоялись 26 февраля в Набережных Челнах. Посвящены они 35-летию команды «КАМАЗ-мастер».

В гонке на спортивных автомобилях участвовали как российские, так и зарубежные звёзды автоспорта: Мартин Коломи (Чехия) — многократный участник ралли «Дакар»; Хоу Хуннин (Китай) – участник ралли «Шёлковый путь»; Никита Мазепин (Россия) – экс-пилот Формулы 1; Владимир Васильев (Россия) — победитель марафона Африка Эко Рейс 2017, чемпион России по ралли-рейдам; Дмитрий Сотников (Россия) – двукратный победитель ралли «Дакар»; Аркадий Цареградцев (Россия) — чемпион RDS GP 2022.

Гоночные заезды состоялись на 5-километровой ледовой кольцевой трассе «Чулман». По условиям соревнований каждому пилоту нужно было проехать три круга по часовой стрелке и два – против часовой на трёх шипованных спортивных грузовиках: КАМАЗ 435091 (семейство К5), КАМАЗ 435092 (капотная компоновка) и КАМАЗ 43509. В зачёт шло время лучшего круга каждого участника.