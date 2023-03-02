Экклстоун рассказал о нечестной победе Хэмилтона в сезоне-2008

Бывший президент Формулы-1 Берни Экклстоун рассказал о том, что у пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона должно было быть на одну победу в чемпионате меньше.

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92-летний гонщик считает, что Фелипе Масса должен был выиграть чемпионат 2008 года. В том сезоне Нельсон Пике-младший намеренно попал в аварию во время Гран-при Сингапура, что помогло его партнёру по команде Фернандо Алонсо выиграть гонку, которая повлияла на итоговое положение гонщиков в чемпионате.

Экклстоун утверждает, что в руководстве Формулы-1 знали о том, что произошла преднамеренная авария.

«Мы решили ничего не предпринимать. Мы хотели защитить спорт и уберечь его от огромного скандала. Поэтому я использовал ангельский язык, чтобы убедить своего бывшего гонщика Нельсона Пике молчать до поры до времени.