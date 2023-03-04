Вольф: сделаем все, чтобы выиграть восьмой титул. У Хэмилтона на это четыре года

«Отрыв не катастрофический, учитывая то, что в финале квалификации мы использовали только один комплект шин. Мы продолжаем развивать нашу концепцию и думали, что сможем побороться за поул, однако сегодня это было не так. Отставание в шесть десятых — это то, что нам нужно отыграть, и даже чуть больше, чтобы побеждать. У обоих пилотов не получилось пройти чистые круги, но ситуацию бы это не изменило.