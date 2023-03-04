Макс Ферстаппен: квалификация прошла даже лучше, чем ожидалось

Нидерландец взял поул.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Нидерландский гонщик завоевал поул-позишен.
Ферстаппен признался, что пока не в полной мере доволен болидом.
«Всё прошло даже лучше, чем ожидалось, учитывая все наши проблемы в эти выходные. Нам никак не удавалось достигнуть баланса.
Но в квалификации всё прошло довольно хорошо, хотя и есть моменты, над которыми нам надо работать перед следующим уикендом.
На обоих болидах есть детали, которые не очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Надо заняться этим.
Ближе всех к нам будет «Астон Мартин». Но хорошо, что они стартуют немного подальше от нас», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.