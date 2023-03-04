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1 час назад

Макс Ферстаппен: квалификация прошла даже лучше, чем ожидалось

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Нидерландец взял поул.

Макс Ферстаппен: квалификация прошла даже лучше, чем ожидалось
Фото: ESPNESPN

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации Гран-при Бахрейна. Нидерландский гонщик завоевал поул-позишен.

Ферстаппен признался, что пока не в полной мере доволен болидом.

«Всё прошло даже лучше, чем ожидалось, учитывая все наши проблемы в эти выходные. Нам никак не удавалось достигнуть баланса.

Но в квалификации всё прошло довольно хорошо, хотя и есть моменты, над которыми нам надо работать перед следующим уикендом.

На обоих болидах есть детали, которые не очень хорошо взаимодействуют друг с другом. Надо заняться этим.

Ближе всех к нам будет «Астон Мартин». Но хорошо, что они стартуют немного подальше от нас», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.

Автоспорт,Макс Ферстаппен,
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