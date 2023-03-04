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39 минут назад

Сайнс: в пятницу мне не хватило времени для подготовки к квалификации

Чемпионат.com

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился впечталениями от квалификации Гран-при Бахрейна, которую он закончил на четвёртой позиции.

Сайнс: в пятницу мне не хватило времени для подготовки к квалификации
Фото: FERRARI S.P.AFERRARI S.P.A

«Вчера у меня был не самый чистый день, мне немного не хватило времени для подготовки к квалификации, но я смог добиться прогресса, и в конце концов проехал круг, который принес мне четвертое место. Это не идеальный результат, и это не то место, на котором мы хотим оказаться, но, учитывая обстоятельства, я думаю, что это неплохо.

В целом я чувствую себя неплохо на трассе. Единственное, есть поворот во втором секторе, в котором я пару раз терял заднюю часть, но на остальной трассе мне вполне комфортно, я чувствую, что я быстр. Завтра нам придётся потерпеть, потому что у нас более высокий уровень деградации шин, чем у соперников, но мы к этому готовы", — приводит слова Сайнса AS.

Автоспорт,Ferrari,
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