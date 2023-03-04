Сайнс: в пятницу мне не хватило времени для подготовки к квалификации

«Вчера у меня был не самый чистый день, мне немного не хватило времени для подготовки к квалификации, но я смог добиться прогресса, и в конце концов проехал круг, который принес мне четвертое место. Это не идеальный результат, и это не то место, на котором мы хотим оказаться, но, учитывая обстоятельства, я думаю, что это неплохо.