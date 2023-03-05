Ферстаппен выиграл первую гонку нового сезона «Формулы‑1»

Нидерландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу на этапе «Формулы 1» в Бахрейне. Двукратный чемпион мира начинал гонку с поул позиции и сохранил лидерство до финиша.

Второе место занял его партнер по команде мексиканец Серхио Перес. Топ 3 замкнул испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо, который стартовал пятым.

На место в топ 3 по ходу гонки претендовал монегаск Шарль Леклер, но на 41 м круге его болид «Феррари» остановился на трассе из за поломки.

Также до клетчатого флага не добрались француз Эстебан Окон («Альпин») и дебютант Оскар Пиастри («Макларен»).