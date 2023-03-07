Дэвид Култхард: Вольф нанёс конструкторам Mercedes удар ниже пояса

Руководитель заводской команды Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф подтвердил, что его команда откажется от нынешней концепции автомобиля с узкими понтонами после неудачного начала сезона-2023 и жёстко раскритиковал болид Mercedes-AMG F1 W14 E Performance. Экс-пилот чемпионата мира, а ныне телеэксперт Дэвид Култхард оказался удивлён резкостью заявлений топ-менеджера.

«Вольф нанёс конструкторам Mercedes удар ниже пояса, оценивая новую машину. Я не знаю, откуда Тото взял информацию для таких заявлений, после шести дней жизни болида — трёх дней тестов и трёх дней Гран При Бахрейна. Думаю, такие заявления руководителя команды слишком жестоки, хотя понятно, что им придётся следовать за пелотоном и отказаться от своей слишком радикальной концепции», — заявил Дэвид Култхард Channel 4.