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1 час назад

Боттас: думаю, в «Мерседесе» мне бы не разрешили носить мою причёску

Чемпионат.comиещё 1

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас предположил, что в «Мерседесе» ему бы не разрешили носить австралийскую ретроприческу под названием маллет.

Боттас: в «Мерседесе» мне бы не разрешили носить мою причёску
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Думаю, в „Мерседесе“ мне бы не разрешили носить мою причёску. Это один из примеров. Но важно и то, что ты становишься старше. Формула-1 научила меня, что иногда не стоит воспринимать всё серьёзно. Так что сейчас я стал счастл

Моя девушка Тиффани — австралийка и, я бы сказал, живет моментом, делает вещи, которые дарят счастье. Конечно, она оказывает на меня большое влияние. Она пытается сделать из меня австралийца и этот процесс движется вперёд шаг за шагом", — приводит слова Валттери Боттаса PlanetF1.

Боттас выступал в «Мерседесе» с 2017 по 2021 год. Перед прошлым сезоном Боттас покинул команду «Мерседес», уступив место британскому пилоту Джорджу Расселлу, а сам перешёл в «Альфа Ромео», где его напарником является китайский гонщик Гуаньюй Чжоу.

Автоспорт,Валттери Боттас,
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