Боттас: в «Мерседесе» мне бы не разрешили носить мою причёску

«Думаю, в „Мерседесе“ мне бы не разрешили носить мою причёску. Это один из примеров. Но важно и то, что ты становишься старше. Формула-1 научила меня, что иногда не стоит воспринимать всё серьёзно. Так что сейчас я стал счастл