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56 минут назад

В Формулу-1 вернулась компания, являвшаяся титульным спонсором «Уильямса»

Чемпионат.comиещё 1

Национальный авиаперевозчик Саудовской Аравии Saudia стал партнёром команды Формулы-1 «Астон Мартин». Об этом информирует пресс-служба британского гоночного коллектива.

В Формулу-1 вернулась компания, являвшаяся титульным спонсором «Уильямса»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы рады объявить о нашем партнёрстве с Saudia в преддверии этапа Формулы-1 в Джидде. Очевидно, что между миром авиаперевозок и Формулой–1 существует стратегический альянс. Заключение соглашения с Saudia подчёркивает не только возможности, которые Формула-1 предоставляет компаниям беспрецедентного глобального масштаба, но силу и привлекательность имени «Астон Мартин» для брендов-единомышленников, которые находятся в поиске уникальных партнёрских отношений», — сказал управляющий директор «Астон Мартин» по маркетингу Джефферсон Слэк.

Отметим, что Saudia была титульным спонсором команды «Уильямс» с 1977 по 1984 год.

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