В Формулу-1 вернулась компания, являвшаяся титульным спонсором «Уильямса»

«Мы рады объявить о нашем партнёрстве с Saudia в преддверии этапа Формулы-1 в Джидде. Очевидно, что между миром авиаперевозок и Формулой–1 существует стратегический альянс. Заключение соглашения с Saudia подчёркивает не только возможности, которые Формула-1 предоставляет компаниям беспрецедентного глобального масштаба, но силу и привлекательность имени «Астон Мартин» для брендов-единомышленников, которые находятся в поиске уникальных партнёрских отношений», — сказал управляющий директор «Астон Мартин» по маркетингу Джефферсон Слэк.