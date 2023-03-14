Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+2° в 
USD 75.46EUR 80.61
Войти в почту
1 час назад

Льюис Хэмилтон отреагировал на результаты «Оскара»

Чемпионат.com

Семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Мерседеса», британец Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав фото с лауреатами премии «Оскар». На снимке присутствуют Ке Хюи Куан, получивший признание академиков за съёмки в фильме «Всё везде и сразу», Мишель Йео (Лучшая женская роль во «Всё везде и сразу»), Брендан Фрейзер (Лучшая мужская роль в фильме «Кит») и Джейми Ли Кёртис (Лучшая женская роль второго плана в фильме «Всё везде и сразу»).

Льюис Хэмилтон отреагировал на результаты «Оскара»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Эта фотография делает меня счастливым», — написал Хэмилтон.

Напомним, Мишель Йео является гражданской женой экс-руководителя «Феррари» и Международной автомобильной федерации (ФИА) Жана Тодта. Ранее он поздравил её с получением «Оскара».

Автоспорт,Брендан Фрейзер,Мишель Йео,Жан Тодт,Льюис Хэмилтон,Ferrari,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий