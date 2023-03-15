Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+1° в 
USD 75.19EUR 80.52
Войти в почту
1 час назад

Ландо Норрис рассказал о чате пилотов Формулы-1 в WhatsApp

Чемпионат.com

Пилот «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что у гонщиков Формулы-1 есть свой чат в WhatsApp, где они обсуждают рабочие моменты.

Ландо Норрис рассказал о чате пилотов Формулы-1 в WhatsApp
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У нас есть группа в WhatsApp, но это не чат, где мы просто общаемся как друзья. Скорее, это для разговоров о нашей работе, о вещах, которые, могут нам помочь, обсуждение правил и положений. Правда, мы присылаем туда и шутки, и иногда это выходит из-под контроля. Администратор чата — Джордж Расселл, а на аватарке у нас стоит Джеймс Хант. Там пишут все в равной степени, но это бывает не каждый день», — рассказал Норрис в подкасте Fast and the Curios.

Также Норрис рассказал, что пилоты поздравляли друг друга с Новым годом, но никто не поздравил с днём рождения Джорджа Расселла в прошлом месяце.

Автоспорт,Джеймс Хант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий