Ландо Норрис рассказал о чате пилотов Формулы-1 в WhatsApp

«У нас есть группа в WhatsApp, но это не чат, где мы просто общаемся как друзья. Скорее, это для разговоров о нашей работе, о вещах, которые, могут нам помочь, обсуждение правил и положений. Правда, мы присылаем туда и шутки, и иногда это выходит из-под контроля. Администратор чата — Джордж Расселл, а на аватарке у нас стоит Джеймс Хант. Там пишут все в равной степени, но это бывает не каждый день», — рассказал Норрис в подкасте Fast and the Curios.