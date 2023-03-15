Владельца «Хааса» заподозрили в обходе санкций США по поставкам товаров в Россию

Американское станкостроительное предприятие Haas Automation заподозрили в нарушении санкций США по запрету на поставки в Россию прецизионных станков, которые используются в военной промышленности. Об этом информирует PBS.org. Haas Automation основана и принадлежит Джину Хаасу, который является владельцем одноимённой команды Формулы-1.

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PBS.org ссылается на документы, поданные в Минфин и Министерство торговли США в конце прошлого месяца. Ранее пресс-служба компании заявляла, что разорвала все отношения с Россией.