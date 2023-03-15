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1 час назад

Сергей Сироткин рассказал, как проходят переговоры с ФИА по допуску российских пилотов

Чемпионат.comиещё 1

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин высказался о продолжающихся переговорах между Российской автомобильной федерацией (РАФ) и Международной автомобильной федерацией (ФИА) по поводу изменения условий допуска россиян на международные соревнования. По его словам, диалог не носит активный характер. В настоящий момент Сироткин занимает пост вице-президента РАФ.

Сироткин рассказал, как проходят переговоры с ФИА по допуску российских пилотов
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я не могу сказать, что переговоры [об условиях допуска российских гонщиков] носят суперактивный характер», — приводит слова Сироткина ТАСС.

Сироткин также подчеркнул важность самим смотреть на ситуацию иначе и мотивировать других членов российской организации к тому, чтобы не стоять на месте и предпринимать какие-то новые активные меры не только по сохранению автоспорта, но и активному его развитию.

Напомним, согласно действующим нормативным документам, пилоты из России и Беларуси для участия в соревнованиях под эгидой ФИА должны подписывать специальный документ, в котором они «принимают к сведению», что организация выступает против действий Российской Федерации на Украине.

Автоспорт,Сергей Сироткин,
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